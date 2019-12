Krokarji letijo visoko: Baltimore najboljši po rednem delu lige NFL

Ravensi so ena redkih svetlih točk Baltimora, ki ga v tem tisočletju še naprej pestijo hude težave s kriminalom. V pristanišču, ki je nekoč držalo drugo mesto po številu sprejetih priseljencev, ki so (tudi iz Slovenije) pripluli na ameriško vzhodno obalo, so Krokarji v tem tisočletju proslavili že dve in tudi svoji edini zmagi na Super Bowlih (2000 in 2012).

V prvem krogu končnice se bodo udarili Houston Texansi in Buffalo Billsi, New England Patriotsi bodo igrali s Tennesee Titansi, New Orleans Saintsi bodo pričakali Minnesota Vikingse, Philadelphia Eaglese pa čakajo Seattle Seahawksi. Najboljša ekipa rednega dela je Baltimore Ravens z izkupičkom 14-2 v konferenci AFC, na drugi strani v konferenci NFC pa so imeli trije klubi razmerje 13-3: San Francisco 49ers, Green Bay Packers in New Orleans Saints.

Prvi dve sta v prvem krogu končnice prosti, tako da imata naslednji tekmi 10. ali 11. januarja, New Orleans pa bo moral na igrišče že 4. oziroma 5. januarja, saj je imel slabše razmerje zmag in porazov v svoji konferenci od višjeuvrščenih. Termin konferenčnih polfinalov je 19. januar, finale oziroma Super Bowl pa bo 2. februarja v Miamiju.

V zadnjem krogu je največje presenečenje pripravil Miami, ki je s 27:24 premagal branilce naslova New England Patriots in jih prikrajšal za počitek v prvem krogu končnice. Hkrati pa so zaradi zmage Philadelphie Eaglesov proti New York Giantsom brez končnice ostali Dallas Cowboysi.