Roglič kot kriptonit za 'Supermana' in druščino: Zasavec v rdečem!

Na prvem merjenju je imel pred rojakom Tadejem Pogačarjem, ki je izvrstno začel vožnjo na čas, 21 sekund prednosti. Na drugem je Novozelandca Patricka Bevinaprehitel za 19 sekund, na cilju pa za 25 sekund. Po 11,9 kilometra se je zdelo, da lahko Slovenija na Vuelti slavi celo dvojno zmago, saj je Pogačar začel zelo hitro. A je na drugem merjenju časa na 24. kilometru že zaostajal, bil je šesti, 48 sekund za rojakom. Čez cilj je prišel kot 10., minuto in štiri sekunde za takrat vodilnim Bevinom. Roglič ga je potisnil na končno 11. mesto.

'Če sem že zmagal? To bomo videli v Madridu ...'

Roglič je vknjižil 20. zmago v svetovni seriji, deseto letošnjo in osmo kronometrsko. V uri resnice je bil dvakrat najboljši tudi letos na dirki po Italiji. Sicer pa je letos nastopil na šestih posamičnih vožnjah na čas, brez prvega mesta je ostal le dvakrat. Do danes vodilni Kolumbijec Nairo Quintanaje na koncu za Rogličem na 27. mestu zaostal tri minute in šest sekund. Zasavski šampion, ki je kolesaril v zelenem dresu, je za nameček ob prodiranju proti cilju ujel tudi "Supermana" Miguela Angela Lopezater ga tudi zlahka prehitel, pred prvimi intervjuji pa sta ga prišla pozdravit tudi partnerka Lora Klincin sin Lev, ki je je Roglič nasmejan pozdravil s stacionarnega kolesa.

"Na kronometru poskušaš biti čim hitrejši. Tako je bilo tudi danes in gotovo sem zadovoljen s predstavo. Poskušal sem ves čas voziti čim hitreje in na koncu je bilo to dovolj. Če sem s tem že zmagal to Vuelto? To bomo videli v Madridu, gotovo pa je, da sem zmagal danes in moral bom iti dan za dnem,"je v prvi televizijski izjavi po končani etapi povedal Roglič.

