Kronometrski naslov Dennisu, Tratnik slabše od pričakovanj

Srebro je osvojil branilec naslova, Nizozemec Tom Dumoulin, ki je zaostal 1:21,09 minute, bron pa BelgijecVictor Campenaerts, sicer aktualni evropski prvak iz Glasgowa 2018, ki je imel 1:21,62 zamude. Osemindvajsetletni Idrijčan Tratnik se je po lanskem desetem mestu na SP v Bergnu še posebej veselil letošnje ure resnice na Tirolskem. V Avstriji je opravil višinske priprave, večkrat si je ogledal traso, posvetil drugi del sezone nastopu v kronometru in si po tihem želel celo uvrstitve v prvo peterico, toda današnji nastop se mu ni izšel.

Že na prvem vmesnem času je bilo jasno, da mu ne gre najbolje, tudi na petkilometrskem klancu ni zmogel zmanjšati zaostanka, do cilja se je tako le boril s seboj."Po ravnini in do polovice klanca je bilo vse, kot sem si zamislil. Potem so noge postale prazne. Ustavil sem se. Ni šlo. Imel sem borbo sam s seboj, povsem me je zmanjkalo. Skušal sem čim hitreje priti do cilja. Ni bil moj dan. Razočaran sem. Se zgodi, sezona je bila dolga. Na najpomembnejši dirki se ni izšlo," so bile prve misli Tratnika na cilju. "Ko sem startal, ko sem videl, da je bila moč, sem dobil dodatno energijo. Nisem imel težav. Ko sem zavil na klanec, je šlo še super. Imel sem dober občutek. Potem pa totalna blokada v nogah. Ne vem ... Ne znam pojasniti. Ne bom iskal izgovorov, ker jih ni. Bil pa je to moj prvi malo daljši kronometer. Ne krivim ničesar. To je bil moj maksimum, vse sem dal od sebe," je nadaljeval Idrijčan.

Za slabši rezultat ni iskal vzrokov pri drugih ali pri opremi, ki je primerjavi z najboljšimi kronometristi sveta in ekipami, za katere ti kolesarji vozijo, zagotovo nekaj slabša. "Ni top oprema na svetu. Ne more se primerjati z najboljšimi kolesi. Nikogar ne krivim, sem v takšni ekipi, ki ima taka kolesa. To spoštujem. Če sem lahko bil prejšnje kronometre v peterici, deseterici, bi lahko bil tudi danes. Po pravici povem, ni bil moj dan, drugi so bili boljši," je bil brez dlake na jeziku Tratnik.

Lani je brez velikih pričakovanj prikolesaril do desetega mesta, kar je bila četrta najboljša uvrstitev Slovencev na SP v vožnji na čas. Ko je nastop v Innsbrucku v kronometru odpovedal lanski podprvak Slovenec Primož Roglič, je rezultatsko breme padlo na njegova ramena, tudi sam si je želel poseči med najboljše. "Nisem čutil pritiska. Bila je želja. Želel sem si. Vsako dirko letos sem dobro odpeljal. Želel sem si, da bi tudi danes tako zaključil. Ni se izšlo. Vse je v redu. Osredotočil sem bom na nedeljo in bo," je z nasmeškom zaključil Tratnik.

V četrtek bo dobil družbo še preostale sedmerice Slovencev, skupaj s selektorjem Andrej Hauptmanom pa se bo začelo načrtovanje nedeljske cestne dirke. Poleg Tratnika bodo na 258,5-kilometrski trasi v slovenskem dresu nastopili še Jan Polanc, Domen Novak, Grega Bole, Luka Pibernik, Simon Špilak, Matej Mohorič in kapetan Roglič.