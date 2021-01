Krovna teniška zveza ni ugodila pritožbi Jastremske

Dajana Jastremska, ki se na to odločitev lahko še pritoži, tako ostaja začasno suspendirana. Dvajsetletna Ukrajinka, ki je ta čas v karanteni v Melbournu, tako zelo verjetno ne bo mogla nastopiti na odprtem prvenstvu Avstralije, ki bo med 8. in 21. februarjem. Pred tem bi morala biti uspešna v pritožbi Mednarodni teniški zvezi (Itf), Svetovni protidopinški organizaciji (Wada) ali Mednarodni športni arbitraži (Cas).

Mlada Ukrajinka, 29. igralka sveta, je bila nenajavljeno testirana 24. oktobra lani, v njenem vzorcu pa so našli sledi prepovedanega mesterolona. Doslej je osvojila tri turnirske naslove, in sicer v Hongkongu (2018), Hua Hinu (2019) in Strasbourgu (2019).