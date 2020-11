Kruder evropski prvak v balvanskem plezanju

Jernej Kruder, ki bo 5. decembra dopolnil 30 let, je lani v Moskvi zmagal na tekmi svetovnega pokala v balvanih. Njegov največji uspeh na prvenstvih pred letošnjo Moskvo pa je bilo drugo mesto na svetovnem prvenstvu v balvanih leta 2014 v Münchnu. Pred dvema letoma je kot prvi Slovenec postal zmagovalec seštevka sezone svetovnega pokala 2018 v balvanih. V svetovnem pokalu je šestkrat stal na stopničkah, od tega je dvakrat zmagal, prvič v uvodu v svojo najboljšo sezono pred dvema letoma v Meiringenu v Švici. Kruder je Sloveniji priplezal še skupno 24. kolajno na evropskih prvenstvih. Na desetih prvenstvih stare celine po vrsti od leta 2002 so Slovenci osvojili vsaj eno odličje. Kruder je postal prvi Slovenec v moški konkurenci z naslovom evropskega prvaka.

Novi celinski prvak v balvanskem plezanju je za kolajno zlate barve svoje opravil že po prvih treh balvanih od štirih, na katerih so se merili tekmovalci v finalu. V prvem poskusu je osvojil prvo in tretjo smer ter cono v drugi smeri, kar je zadostovalo za naslov evropskega prvaka. "Bilo je zabavno, nisem bil tako dober kot v polfinalu, sem pa vseeno zadovoljen s svojim nastopom. Bilo je lažje, saj sem vedel, da mi ni bilo treba preplezati zadnje smeri, ker sem že osvojil naslov. Sem zelo srečen, zelo sem si želel to zmago," je bil zadovoljen Kruder. Kruder je bil v kvalifikacijah še nekoliko zadržan, v naslednji krog se je uvrstil s petim dosežkom, a je nato v polfinalu pokazal vso svojo moč, ko je edini osvojil vse štiri balvanske smeri. In mesto vodilnega je nato ubranil še v finalu. V polfinalu je plezal tudi Anže Peharc, ki pa je za zgolj en poskus ostal brez finala na sedmem mestu. V finale je napredovala šesterica. Drugo in tretje mesto sta osvojila predstavnika Rusije Sergej Lužecki in Nikolaj Jarilovec, ki sta osvojila vsak zgolj eno balvansko smer. Slovenca v nadaljevanju prvenstva čakata še težavnost ter kombinacija.

V ženski konkurenci Slovenija nima predstavnice v Moskvi. Vita Lukan, ki se je pripravljala na nastop, je zaradi pozitivnega izvida na novi koronavirus ostala doma v Sloveniji. Zadnji dan prvenstva v soboto, ko se bo prvenstvo stare celine sklenilo s preizkušnjo v kombinaciji, bosta znana tudi dobitnika preostalih dveh olimpijskih vozovnic za Tokio 2021. Slovenska kandidata za zadnjo evropsko olimpijsko karto sta Peharc in Kruder. Ta bo pripadla le najboljšemu Evropejcu oziroma Evropejki v olimpijski kombinaciji.