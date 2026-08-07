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Kruder se po solo projektih loteva visokih smeri s klasičnim varovanjem

Ljubljana, 07. 08. 2026 22.41 pred dvema dnevoma 1 min branja 0

Avtor:
David Stropnik
Jernej Kruder

Nekdaj eden najboljših balvanskih plezalcev sveta Jernej Kruder se po deepwater-solo projektih zadnje čase loteva predvsem visokih smeri s klasičnim varovanjem v oddaljenih predelih sveta. Letos se je s prijatelji lotil stene na Grenlandiji, kjer se je izkazalo, da je avantura vsaj toliko pomembna kot plezanje samo.

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