Drugi športi
Kruder se po solo projektih loteva visokih smeri s klasičnim varovanjem
Nekdaj eden najboljših balvanskih plezalcev sveta Jernej Kruder se po deepwater-solo projektih zadnje čase loteva predvsem visokih smeri s klasičnim varovanjem v oddaljenih predelih sveta. Letos se je s prijatelji lotil stene na Grenlandiji, kjer se je izkazalo, da je avantura vsaj toliko pomembna kot plezanje samo.
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