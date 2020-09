Kruder in Lukanova zmagovalca plezalnega spektakla

Zmagovalec premiernega plezalnega spektakla nad Ljubljanico je Jernej Kruder, ki je v finalnem krogu premagal Anžeta Peharca za zmago v moški konkurenci. Vita Lukanje dobila preizkušnjo v ženski konkurenci, za zmago je bila v finalnem dvoboju boljša od Mie Krampl. Večerni šov, ki je na obrežje reke, mestno plažo, na Bregu pri Šuštarskem mostu, privabil lepo število obiskovalcev, je upravičil pričakovanja. Organizatorji in tekmovalci so kljubovali oprimkom ter dežju, uvodnem nalivu, ki je za pol ure zamaknil začetek šova, ki je bil tako popolnoma v znamenju vode.

Največja atrakcija je bila sama tekmovalna ploščad. To so dvignili nad vodno površino in je visela v zraku, obešena na jeklene vrvi, ki jih je držala v zraku velikanska hidravlična dvižna roka avto-dvigala specializiranega vrhniškega podjetja za dvigovanje težkih bremen. Plezalci in plezalke so bili postavljeni pred res edinstven izziv. V športnem plezanju je treba premagovati višino, navpične stene. Tukaj višinskega vrha smeri kot takega ni bilo. Stena je bila postavljena horizontalno, vzporedno z reko pod njo. Kar pomeni, da so plezalci splezali z vodne površine po lestvi do roba ploščadi ter nato začeli plezati na drugo stran ploščadi, tako da so viseli na rokah in so z nogami bingljali v zraku.

Za uspeh je bila pomembna moč rok, hkrati pa je bilo treba biti najhitrejši pri premagovanju dolžinskih metrov ter osvajanju oprimkov. Vsak krog plezanja se je končal s padcem v vodo, ki je imela osvežilnih 17 stopinj Celzija. Sočasno sta se merila dva tekmovalca oziroma tekmovalki v tekmi na izpadanje, ki je potekala v več krogih, s finalnima dvobojema v ženski in moški konkurenci na koncu.