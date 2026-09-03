Zahtevno delo na startu Lige prvakinj: Romunke so med glavnimi kandidatkami za naslov

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Pred Krimovkami je tako že na uvodu zahtevna preizkušnja in prva priložnost, da se pred domačimi navijači predstavijo v novi evropski sezoni. Da Krimovke čaka zahteven začetek evropske sezone, poudarja tudi novopečeni prvi trener Ljubljančank Rasmus Poulsen.

"CSM Bukarešta je eden glavnih kandidatov za nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice in tudi za končni naslov. Trenerka Bojana Popović opravlja zelo dobro delo, v ekipi pa imajo po mojem mnenju tudi dve izmed najboljših igralk na svetu ta čas – Emmo Friis in Valeriio Maslovo. Ob tem imajo še vrsto drugih igralk na najvišji ravni, zato gre za zares vrhunsko ekipo," je sprva povedal danski strokovnjak.

Rasmus Poulsen FOTO: Krim Mercator

"Za nas, kot mlado in precej novo ekipo, bo ta tekma odlična priložnost za nabiranje izkušenj na tej ravni, hkrati pa bomo lahko videli, kako daleč smo prišli v pripravljalnem obdobju. Vemo, kaj nas čaka, in videli bomo, kako se bomo odzvali na ta izziv. Zagotovo bomo dali vse od sebe," je v uradni izjavi za javnost še dodal prvi Danec na klopi Krimovk.

Številne kadrovske spremembe

Ekipo sta zapustili prvokategorni francoski zunanji igralki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna, Danka Sofie Bardrum-Larsen in Srbkinja Milica Ignjatović, aktivno igralsko kariero pa je končala nekdanja slovenska reprezentantka na krilnem položaju Tamara Mavsar.

Vodstvo kluba je z mesta trenerja odstavilo tudi Žigo Novaka in na njegov položaj ustoličilo danskega strokovnjaka Rasmusa Poulsena. Nastalo kadrovsko vrzel sta na igrišču zapolnili Danki Anne With Johansen in Alberte Kielstrup Madsen, prišli sta tudi nadarjeni Avstrijki Eleonora Stanković in Andrea Barnjak ter Angolka Stelvia Pascoul.

Tjaša Stanko FOTO: Profimedia

Poleg Ljubljančank bodo v ligi prvakinj nastopile še tri Slovenke, med njimi so Tjaša Stanko (Györ), Elisabeth Omoregie (Ferencvaros) in Nataša Ljepoja (Podravka Koprivnica).