Kubanska metalka diska Yaime Perez prebegnila v ZDA, a še zdaleč ni edina

Bronasta olimpijska metalka diska Yaime Perez, je zadnja izmed kubanskih športnic, ki je tekmovanje izkoristila za prebeg iz Kube. 31-letnica, ki je na nedavnem svetovnem prvenstvu neuspešno branila zlato medaljo izpred treh let, je kubansko delegacijo zapustila med vmesnim postankom v Miamiju.

S tem je Yaime Perez, ki se lahko pohvali tudi z bronasto medaljo z lanskih olimpijskih iger zadnja na dolgem seznamu športnikov, ki so se odločili za prebeg iz Kube. Poleg Perezove je isti dan prebegnil še en član kubanske delegacije in sicer fizioterapevt Carlos Gonzalez. Njun nenaden pobeg iz letališča se je zgodil le nekaj dni po pobegu 19-letne metalke kopja Yiselene Ballar Rojas, ki je za prebeg prav tako izkoristila postanek kubanske ekipe v Miamiju, vendar je to storila na poti na svetovno prvenstvo. Kubanske oblasti so Ballar Rojasin prebeg označili za "resno nedisciplino", prebega Gonzaleza in Perezove, ki velja za trenutno najboljšo kubansko atletinjo, pa iz Kube uradno še niso komentirali.

icon-expand Yaime Perez je na OI v Tokiu osvojila bronasto medaljo FOTO: AP

Odhod vrhunskih športnikov je močno vplival na položaj Kube na lestvici medalj. Na svetovnem prvenstvu v Eugenu je kubanska reprezentanca zabeležila najslabšo predstavo doslej in ostala brez ene medalje. Perezova, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Tokiu osvojila bronasto medaljo, je bila ena glavnih kandidatk za zlato medaljo, saj je v Eugene odpotovala, da bi branila naslov svetovne prvakinje, na koncu pa je zasedla šele sedmo mesto. Veliko so si Kubanci obetali tudi od Ballar Rojasove, ki je leta 2019 na svetovnem prvenstvu do 20 let v Keniji zasedla tretje mesto, v Eugenu po prebegu seveda ni tekmovala.

Zgodovina prebegov kubanskih športnikov z otoka, ki ga vodijo komunisti, je sicer zelo dolga, v zadnjem času pa je zaradi vse hujše gospodarske krize znova v porastu. Perezova je namreč že četrta kubanska dobitnica olimpijske medalje, ki je prebegnila v tem letu. Kuba je že pred tem izgubila olimpijskega prvaka (iz leta 2016) in dvakratnega svetovnega prvaka v rokoborbi Ismaela Borrera, dobitnika srebrne medalje v skoku v daljino na olimpijskih igrah v Tokiu Juana Miguela Echevarrio in kanuista Fernanda Jorgeja, ki je v Tokiu lani osvojil zlato medaljo. Kuba je športnike obtožila, da delujejo iz pohlepa. "Smilijo se mi, ker zamenjajo dres zaradi kakršnega koli denarnega razloga," je prejšnji mesec dejal predsednik kubanske atletske zveze Alberto Juantorena.

icon-expand Ismael Borrero je na OI 2016 Kubi priboril zlato medaljo FOTO: AP