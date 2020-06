Tudi Dimitrov sprva zavračal testiranje, danes znani rezultati Đokovića

"Mislim, da je bil vsem slab vzor," je dogajanje v Beogradu in Zadru komentiral britanski teniški igralec Daniel Evans. "Čeprav v tej ali oni državi niso sprejeli ukrepov o socialnem distanciranju, mislim, da bi se tega morali držati. Saj to ni šala, kajne? Čeprav bi se v tej državi ukrepi sprostili in bi se vse vrnilo v običajne tirnice, bi se sam še vedno želel distancirati od ostalih oseb, kolikor bi se pač lahko. Sploh ni dobro, da je Grigor Dimitrov okužen s koronavirusom in da je Ćorić okužen s koronavirusom, a če zavrtite film nazaj - je to presenečenje? Mislim, da je to vprašanje, ki si ga moramo postaviti vsi. Veliko se lahko naučimo iz te situacije. Upam, da zaradi tega ne bo prišlo do odpovedi US Opna. Upam, da se tamkajšnji organizatorji po vsem tem ne bodo premislili. Nekdo mora prevzeti odgovornost in pojasni, kako je do te situacije prišlo. Đoković mora prevzeti odgovornost."

Kot so v torek zapisali na spletnem portalu tabloida Kurir, je Grigor Dimitrov"ogrozil zdravje ostalih kolegov", saj da je dva dni kljub slabemu počutju zavračal testiranje na okužbo z novim koronavirusom. Organizator Adria Toura in trenutno prvi igralec svetaNovak Đokovićse je s sodelavci sicer znašel na tapeti v večini svetovnih medijev, ki že ob začetku dogajanja v Beogradu in kasnejši selitvi v Zadar zaradi pomanjkanja zdravstveno-varnostnih ukrepov niso mogli verjeti svojim očem.

Hrvaški Jutarnji listje poročal, da je Dimitrov slabo počutje zaznal v petek, testiral pa se je šele v nedeljo v Monaku, od koder je nato tudi prišla novica o okužbi, ki je povzročila takojšnjo odpoved finalnega obračuna med Đokovićem in Rusom Andrejem Rubljovom v Zadru. Organizatorji so z lokalnimi zdravstvenimi oblastmi takoj pričeli z iskanjem potencialno okuženih in v prvi skupini opravljenih testov, med katerimi so bili le nastopajoči in njihovi tesni sodelavci, so našli tri pozitivne posameznike: hrvaškega teniškega igralca Borno Ćorića, s katerim je Dimitrov odigral svoj edini dvoboj turnirja, in kondicijska trenerja Kristijana Groha(trener Dimitrova) in Marka Panikija(trener Đokovića).

Srbski teniški zvezdnik je tako kot Dimitrov v Zadru zavrnil testiranje, ki ga je nato z družino in vsemi sodelavci opravil v domačem Beogradu. Rezultati naj bi bili znani v torek, ko bo Đoković tudi nagovoril rojake in svetovno športno javnost. Na testiranjih so že bili negativni njegov brat in eden izmed direktorjev turnirja Đorđe Đoković, stric Goran Đoković, fizioterapevt Miljan Amanovićin strokovni sodelavec ter legenda hrvaškega tenisa Goran Ivanišević.