Kvalifikacije: Bulega želi čim boljše izhodišče pred popoldansko dirko

Pred dirkači razreda Superbike je tretji dirkaški vikend v sezoni 2025. Sprva so na vrsti kvalifikacije, v katerih bo trenutno vodilni dirkač prvenstva Nicolo Bulega, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Toprakom Razgatlioglujem lepih 29 točk prednosti, iskal pot do novega 'pola', s čimer bi si olajšal pot do morebitne nove zmage na popoldanski dirki (14.00). Kvalifikacije lahko od 11.00 naprej spremljate na VOYO.