Slovenija napolnila mrežo Švice

Alen Fetić inIgor Osredkar sta dosegla tri,Kristjan Čujec je prispeval dva, Denis Totošković, Klemen Duščak in Nejc Hozjan pa en gol, Švicarji, ki so častni zadetek dosegli po zaostanku 0:11, so v statistiko vpisali tudi avtogol. Najvišja zmaga slovenske reprezentance je sicer 14:0, na prijateljski tekmi je s tem izidom leta 2016 v Kopru premagala ZDA. Na drugi tekmi skupine je Španija s 7:0 premagala Latvijo.

Reprezentance se bodo med seboj pomerile na dveh tekmah, doma in v gosteh. Na prvenstvo se bodo uvrstile zmagovalke osmih skupin in šest najboljših drugouvrščenih, sedma in osma drugouvrščena ekipa pa bosta igrali dodatne kvalifikacije.

Naslednji dve tekmi bodo Slovenci, ki so doslej na evropskih prvenstvih nastopili že šestkrat, odigrali v gosteh



Izid kvalifikacij za EP 2022, skupina 6:

Slovenija- Švica12:1 (5:0)