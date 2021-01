Gol Čujca dovolj za minimalno zmago v Latviji

Slovenska vrsta, ki je na uvodni tekmi decembra doma premagala Švico z 12:1, je bila tudi tokrat favorit in je povedla v deseti minuti z golom Kristjana Čujca. Na tekmi je prevladovala, s streli poskusila kar 46-krat (Latvijci 14-krat), od tega jih je 19 letelo v okvir vrat (pri Latvijcih šest), a razen Čujčevega ni bil niti eden dovolj dober za povišanje prednosti. Slovenijo na tekmah z Latvijo in Španijo sicer ob Čujcu zastopajo še Denis Totošković, Nejc Hozjan, Žan Koren, Igor Osredkar, Žiga Čeh, Benjamin Tušar, Klemen Duščak, Igor Bratić, Matej Fideršek, Alen Fetić, Jeremy Bukovec, Tjaž Lovrenčičin Tilen Gajser.

Slovenija je doslej šestkrat igrala na evropskih prvenstvih (v letih 2003, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018). Leta 2003 je reprezentanco vodil selektor Darko Križman, na ostalih petih prvenstvih je Slovenija igrala pod taktirko selektorja Andreja Dobovičnika, od jeseni lani pa izbrano vrsto vodi Tomislav Horvat. Evropska nogometna zveza (Uefa) je za tokratno kvalificiranje za evropsko prvenstvo uvedla nov sistem tekmovanja. Dvaintrideset reprezentanc igra v osmih skupinah, v vsaki se ekipe med sabo pomerijo doma in na tujem.

Mesto na EP si bo zagotovilo osem prvakinj skupin, šest najboljših drugouvrščenih zasedb, za zadnje prosto mesto pa se bosta na dveh tekmah pomerili še sedma in osma drugouvrščena ekipa iz posameznih skupin. Naslednja preizkušnja Slovence čaka v torek ob 20.45 v Madridu proti sedemkratnim evropskim prvakom in aktualnim podprvakom Špancem.

Izidi kvalifikacij za EP 2022:

- skupina 6:

Latvija ‒ Slovenija 0:1 (0:1)

Čujec 10.

Švica ‒ Španija (preloženo)

- skupina 2:

Rusija ‒ Armenija 6:0

- skupina 3:

Azerbajdžan ‒ Slovaška 4:1

- skupina 8:

Portugalska ‒ Poljska