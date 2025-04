Kvalifikacije z odliko: pet zmag in remi za osmo EP

Tekma je bila bolj pomembna za Madžare, ti so si s točko priborili drugo mesto v skupini, z njo so se uvrstili v dodatne kvalifikacije. Tretje mesto v skupini je zasedla Norveška, četrto pa Črna gora. Selektor Tomislav Horvat je pred tekmo napovedoval trud za zmago, a hkrati zatrdil, da bo ponudil priložnost tudi igralcem, ki so do zdaj igrali manj. Obljube je držal, njegovi varovanci so se srčno borili, prek Luke Čopa povedli že v drugi minuti, nato pa se dvakrat znašli v zaostanku. Prvega je izničil Uroš Đurić, drugega pa 17 sekund pred koncem dvoboja Teo Turk. "Čestitam ekipi za celotne kvalifikacije in zadnjo tekmo, kjer so se vnovič izkazali. Tudi v zelo zahtevnih razmerah, saj je bil teren zelo spolzek. Veseli smo, da smo prišli do točke brez poškodb in z remijem. Za konec pa še enkrat čestitke celotni ekipi za kvalifikacije," je za uradno spletno stzran NZS povedal selektor Tomislav Horvat. Slovenija je bila prvič nosilec kvalifikacij, s to vlogo se je nosila izjemno - pet zmag in remi je vknjižila.

To je bila 19. medsebojna tekma reprezentanc, ki sta po izkupičku izenačeni. Obe imata po sedem zmag, pet tekem se je končalo z neodločenim izidom.