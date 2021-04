Kvalifikacijska odisejada se nadaljuje na Poljskem

Slovenija je s sedmimi točkami iz štirih dosedanjih kvalifikacijskih tekem vodilna ekipa skupine 5. S petimi točkami ji sledi Nizozemska, štiri je zbrala Poljska, Turčija pa je še brez osvojene točke. Na sklepni turnir, ki bosta januarja prihodnje leto gostili Madžarska in Slovaška, se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin. Na prvi tekmi proti Poljakom so Slovenci zmagali z 32:29, potem ko so po zadržanem začetku stopili v ospredje in tam zanesljivo ostali vse do konca. "Tekma bo zahtevna. Poljaki bodo pod pritiskom, da morajo tekmo dobiti. V zadnjih dveh letih se je njihova reprezentanca res lepo razvila. Mlada ekipa igra dobro obrambo, ob tem pa ima v svoji igri nekoliko več rutine od naše, pri čemer mislim na širino kadra igralcev, ki jo izvaja. Naša reprezentanca je tokrat sestavljena iz precejšnjega števila mlajših igralcev, ki pa so dobri rokometaši in z njimi tudi mi počasi pridobivamo dodano rutino v igri,"za uradno spletno stran RZS pravi selektor Vranješ. V primerjavi z obračunom v začetku marca se bo Poljakom slovenska vrsta tokrat zoperstavila v zelo spremenjeni zasedbi, saj bo v njej kar devet novih rokometašev.