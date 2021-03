Kvitova v Dohi do prvega naslova po letu 2019

V sklepnem obračunu je Petra Kvitovapo uri igre gladko s 6:2 in 6:1 ugnala Španko Garbine Muguruza. Za Kvitovo je to že 28. turnirska zmaga v karieri, a šele prva po slavju v Stuttgartu leta 2019.

Lani je Kvitova prav tako igrala finale v Dohi, a je morala takrat priznati premoč Belorusinji Arini Sabalenki.

Argentinski finale v Buenos Airesu

Argentinca Diego Schwartzman in Francisco Cerundolosta finalista teniškega turnirja ATP v Buenos Airesu. V polfinalu je prvopostavljeni Schwartzman ugnal Srba Miomirja Kecmanovićagladko s 6:0 in 6:4, 22-letni Cerundolo, 137. igralec sveta, pa Španca Alberta Ramosas 7:6 (5), 3:6 in 6:2.