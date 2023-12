Kyrgios brez nastopa v Melbournu: To je zame zelo veliko razočaranje

Šef OP Avstralije Craig Tiley je nedavno sicer dejal, da pričakuje Nicka Kyrgiosa na domačem grand slamu, tako da mu bo bržkone namenil posebno povabilo. A od tega ne bo nič. Nekdaj 13. igralec sveta je imel januarja operacijo kolena, nato pa si je strgal še vezi v zapestju. Tako je bil prisiljen izpustiti vse letošnje turnirje za grand slam. Edini dvoboj, ki ga je Kyrgios odigral letos, je bil v Stuttgartu, ko je izgubil proti Kitajcu Wu Yibingu. "Torej, to je zame zelo veliko razočaranje, vendar ne bom mogel tekmovati na OP Avstralije 2024," je dejal Kyrgios na naročniškem spletnem mestu OnlyFans, ki se mu je prejšnji teden pridružil kot ustvarjalec vsebine.

"Očitno, srce parajoče. Tam sem imel toliko neverjetnih spominov in samo želim se resnično vrniti k najboljšim igram in to narediti prav, zato potrebujem še malo časa. Čeprav letos ne bom tekmoval na AO, bom še vedno zraven, komentiral tekme, bil zraven," je dodal. Prejšnji mesec je Kyrgios dejal, da zmaga na turnirjih za grand slam ostaja njegova gonilna sila. Veliki lovoriki in kariernemu uspehu se je najbolj približal v Wimbledonu leta 2022, ko je v finalu izgubil proti Novaku Đokoviću.

Australian Open bo od 14. do 28. januarja v Melbourne Parku, Belorusinja Arina Sabalenka bo branila naslov med posameznicami, srbski teniški zvezdnik Đoković pa v moški posamični konkurenci. Na seznamu za turnir v Melbournu 2024 sta tako Španec Rafael Nadal kot Japonka Naomi Osaka. S posebnim povabilom bo nastopila Danka Caroline Wozniacki. Zmagovalka AO 2018 se bo prvič po štirih letih vrnila v Melbourne.