'Kyrgios je na koncu dneva absolutni idiot'

Nick Kyrgios je v tandemu z rojakom Thanasijem Kokkinakisom v igri dvojic na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu uspel premagati novozelandsko-nemško navezo Michaela Venusa in Tima Puetza z 2:1 v nizih. Toda omenjena zmaga avstralskega dvojca je ostala v senci nepremišljene in z ničemer izzvane poteze Kyrgiosa, ki je v nekem trenutku iz čistega miru brcnil teniško žogico na tribune, ki je na koncu zadela enega dečka.

V opravičilo za neumnost brez primere je avstralski kontroverznež, ki prav zaradi takšnih potez v preteklosti nikoli ni in očitno tudi ne bo uspel do konca razviti svojega sicer nespornega potenciala, nesrečnemu dečku poklonil teniški lopar, za kar si je prislužil bučne ovacije s tribun stadiona v Melbournu. A to ni prepričalo novozelandske polovice poraženega dvojca Michaela Venusa, ki je v pogovoru za novozelandski 1News povedal:

"Nick (Kyrgios, op. p.) bo vselej imel določeno skupino navijačev na svoji strani in bo še naprej počel stvari, zaradi katerih ga bodo nekateri brezpogojno podpirali, toda na koncu dneva je on absolutni idiot. Če govorimo o njegovi (ne)zrelosti, je dovolj pogledati dozdajšnje dosežke, ki v nobenem primeru ne odražajo njegovih dejanskih teniških zmožnosti. Ne želim biti preveč žaljiv – pravzaprav bom v tem primeru do njega zelo velikodušen – in bom dejal, da s svojim vedenjem spominja na razvajenega desetletnika. Ne morem verjeti, da lahko nekdo pri tej starosti brez kakršnega koli razloga brcne žogico in pri tem zadene nedolžnega otroka. To je samo še en dokaz več, da s tem fantom ni vse v redu."