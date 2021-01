Kyrgios nadaljuje bitko z Noletom: Igralci so vedeli, kakšne omejitve jih čakajo

"Prvo, kar vidijo moje oči, sta zdravje in varnost. Na koncu dneva gre le za teniški turnir, na katerem igramo, in mislim, da ne bi smeli podcenjevati zdravstvenih protokolov in postaviti ljudi v nevarnost. Igralci so vedeli, kakšne omejitve jih čakajo, tako da po mojem mnenju pritoževanje nima nobenega smisla," je pogovor s CNN-om začel Nick Kyrgios . Ta je pred dnevi znova dvigoval prah z izjavami, uperjenimi proti Novaku Đokoviću, češ da ne bo nikoli največji, saj da Avstralca še ni uspel premagati.

Tudi tokrat se enfant terrible svetovnega tenisa ni mogel ugrizniti v jezik. "Đoković je eden od vodij našega športa. Je naš LeBron James, kar pomeni, da bi moral biti zgled vsem ostalim teniškim igralcem," je bil oster avstralski predstavnik, ki se je spomnil tudi Noletovih turnirjev na Balkanu lani poleti. "Ko je počel določene stvari med pandemijo, za to ni bil čas. Vsi delamo napake in veliko izmed nas je včasih zašlo s poti, toda mislim, da moramo biti odgovorni," do Noleta ostaja kritičen Kyrgios.

Igralci se nad organizatorji pritožujejo zaradi neustreznih karantenskih pogojev, saj so nekateri po 24 ur na dan zaprti v majhnih hotelskih sobah, kjer je za nameček vprašljiva tudi higiena. A Kyrgios, sicer domači predstavnik, brani organizatorje. Avstralija je sicer nemudoma uvedla stroga pravila v boji s pandemijo in je pri tem ena najbolj uspešnih na svetu. "Mislim, da če bi vsi storili enako, kot je Avstralija, bi bili v drugačnem položaju. Avstralija se je s pandemijo spopadla zelo dobro. Kot država smo stopili skupaj in opravili dobro delo. V Melbournu so z mehurčkom opravili neverjetno delo. Počutim se varnega," je organizatorje pohvalil Kyrgios. Ta je zaradi pandemije v pretekli sezoni izpustil (tudi) velike turnirje, kot sta US Open in Roland Garros. "Nisem se počutil varno potovati na druge kontinente. Zdelo se mi je, da je prezgodaj za igro. Mislim, da so zdaj pogoji bolj varni in da se celoten svet združeno bori za isto stvar," je pojasnil Avstralec.