Kyrgios ne more iz svoje kože: Avstralec znova bentil nad sodnikom

Nick Kyrgios ima že dolgo zgodovino besednega obračunavanja s sodniki. Ko meni, da sodniška odločitev ne gre njemu v prid, se 24-letni Avstralec tega ne boji povedati. Posledica je vrsta kazenskih točk in opozoril za nešportno obnašanje. Nič drugače ni bilo na današnjem dvoboju z Robertom Carballesom Baeno .

"Se zaj******? Žogico pošilja izven polja. Brez zaj********! Kaj sploh počneš tam zgoraj? Žogica je bila zunaj. Res me zanima, kaj počneš," je napadel irskega sodnika Fergusa Murphyja, ko naj bi ta spregledal dvojno napako Španca, ki bi pomenila, da bi Kyrgios dobil prvi niz. Kljub opozorilu zaradi nešportnega obnašanja se Kyrgios ni umiril. "Žogica ne bi mogla biti bolj zunaj, kot je bila. Nisi videl njegovega drugega servisa? Ne morem verjeti. Sodnik se zaj***** z mano. Smešno. Res je smešno," se z odločitvijo ni mogel sprijazniti Avstralec.

Že je izgledalo, da bo Kyrgios nadaljeval s partijo, pa se je znova obrnil proti sodniškemu stolpu. "Poleg tega pa imaš tudi smešen klobuk. Zakaj ga sploh nosiš? Sonca ni na spregled," je dejal kontroverzni Kyrgios in nasmejal prisotne gledalce.

Ko je sodnik po Kyrgiosovem mnenju spregledal še eno točko v njegovo korist, je 39. rangirani igralec lestvice ATP zagrozil, da bo zapustil turnir. "Žogica je bila spet zunaj. Šel bom. Zakaj bi dajal 100%, samo da me nato linijski sodnik zaj*** s svojim manipuliranjem. Potem se čudite, zakaj se na polovici svojih obračunov ne trudim. Niz bi se moral končati. Zakaj ga še vedno igram pri 5:5? Komično," je kar bruhalo iz Kyrgiosa, ki je prvi niz nato dobil po podaljšani igri. Ko je v drugem nizu napravil napako in podaril točko Špancu, pa je poskrbel za izjavo dneva, ko si je zamrmral: "Tako len, tako zelo len si. Igral si FIFO do treh zjutraj. Kaj si pričakoval?"