Kyrgios ne more iz svoje kože: na tiskovni konferenci vase zlil pivo

Grdi raček teniške karavane, 24-letni AvstralecNick Kyrgios, ki na svetovni jakostni lestvici ATP trenutno zaseda 27. mesto, je moral zaradi svojega vihravega značaja in nešportnega vedenja v preteklosti že krepko seči denarnico, nabralo pa se je že veliko neokusnih potez, ki za kontroverznega Avstralca niso bile finančno usodne.

Za zadnjo v nizu pozornosti vzbujajočih potez je mladi Avstralec poskrbel na tiskovni konferenci po zaključku Pokala Roda Laverja, kjer so se pomerili tenisači Evrope in preostalega sveta. Kyrgios je v posamičnem delu tekmovanja po izenačenem dvoboju izgubil z Rogerjem Federerjem, v tekmovanju dvojic pa je moral z Jackom Sockom priznati premoč Rafaelu Nadalu in Stefanosu Tsitsipasu. Kyrgios bi moral še drugič zaigrati med posamezniki, a se je nastopu zaradi poškodbe ključnice odpovedal. Ko ga je eden izmed novinarjev vprašal, če je bil jezen zaradi tega, ker je moral izpustiti tretji nastop, je Kyrgios v eni potezi zvrnil pivo, v smeh spravil prisotne, nato pa novinarju vendarle odgovoril. "Ključnica me je mučila že cel teden, včerajšnji obračun v dvojicah pa je bil resnično dolg, kar je pustilo svoje posledice. Mogoče so bili moja želja, pričakovanja javnosti in teža trenutka enostavno preveč za moje telo," je dejal Kyrgios.