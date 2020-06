Kyrgios: Ne potrebujem trenerja, po dvoboju želim popiti kakšno pivo

Petindvajsetletni Nick Kyrgiosje v pogovoru z avstralskim komikom Elliotom Loneyjemdejal, da je najeti trenerja zanj zapravljanje denarja.

"Moja teniška kariera je v fazi, ko ne potrebujem trenerja. Ne maram poslušati nasvetov. Ljudje preveč resno jemljejo šport; jaz hočem igrati, se zabavati in po dvoboju popiti kakšno pivo,"je dejal.

Kyrgios je vrsto let veljal za enega največjih talentov svetovnega tenisa, vendar nikoli ni prišel povsem v vrh lestvice ATP. Trenutno je na 40. mestu, najvišje pa je bil 2016, ko je bil trinajsti igralec sveta.

"Nimam ambicij osvojiti turnir za veliki slam, saj menim, da moje telo ni pripravljeno odigrati sedem večurnih dvobojev v dveh tednih. Mislim, da so trenerji preveč plačani in da igralci po nepotrebnem zapravljamo denar," je dodal Kyrgios, ki je na največjih turnirjih najdlje dvakrat prišel do četrtfinala. Leta 2014 v Wimbledonu in naslednje leto v Melbournu.