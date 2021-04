Kyrgios o primerjavah z rojakom Tomićem: To je odvratno

Tokratna "tarča" Nicka Kyrgiosaje bil avstralski rojak Bernard Tomić. Kyrgios je prek Instagrama celo sporočil, da so primerjave s teniškim igralcem hrvaških korenin žalitev, ki ji ni para, oziroma, da so "odvratne".

"Danes so me primerjali z Bernardom Tomićem in še nikoli se nisem počutil tako užaljenega. Ima on kakšno fundacijo? Je karkoli dosegel? Je pomagal pri zbiranju denarja za gozdne požare? To je odvratno,"je na rezultate z dvobojev proti Srbu Novaku Đokoviću, Škotu Andyju Murrayju, Špancu Rafaelu Nadalu in Švicarju Rogerju Federerju namignil Kyrgios.

26-letnik po rodu iz Canberre se je med divjanjem gozdnih požarov v domovini, ki so izbruhnili v začetku minulega leta, večkrat izkazal z dobrodelnimi pobudami, ki so utišale marsikatere kritike na njegov račun, potem ko je v svoji profesionalni karieri sicer večkrat poskrbel za kontroverzne dogodke in izjave.

Toni Nadal pozdravil njegov prihod na Majorko

Zdaj je potrdil, da bo nastopil na turnirju ATP na Majorki, kjer bo tamkajšnji Mallorca Country Club v Calviaju gostil turnir na travnati podlagi med 19. in 26. junijem. Kyrgios od nastopa na letošnjem OP Avstralije sicer še ni nastopil na nobenem turnirju. Med vidnimi obrazi turnirja na Majorki bo tudi Toni Nadal, stric in dolgoletni trener Rafaela Nadala, ki je kljub nekaj nesoglasjem v zadnjih letih oziroma desetletjih pohvalil zvezdniško "okrepitev".

"Gre za igralca, ki ima veliko navijačev po vsem svetu, vedno pa poskrbi za spektakel. Upajmo, da bo v finalu igral s Jaumejem (Munarom)," se je po poročanju spletne strani madridskega dnevnika MARCA pošalil Toni Nadal. "Da bi zaigral tudi Rafael? To morate vprašati (njegovega trenerja, op. a.) Carlosa Moyaja,"je dodal.

Na Majorki, domači otok družine Nadal, kamor se turnir ATP vrača po kar 19 letih, obljubljajo stroge zdravstveno-varnostne ukrepe in do 1500 navijačev na tribunah. Po nekaterih študijah, ki naj bi jih opravili organizatorji, bi mestu Calvia organizacija turnirja dolgoročno lahko prinesla kar 24 milijonov evrov.