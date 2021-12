Kyrgios: Odpoved velike trojice bi bila katastrofa za OP Avstralije

"Upam, da je imel lep božič in upam, da bo lahko igral v športu čim dlje, ker sem že prej povedal, da mislim, da morajo Federer, Nadal in Đoković igrati. Če te trojice ni, je to katastrofa. To je absolutna katastrofa za navijače in ljudi, ki uživajo v tenisu," je prepričan Avstralec. "Da, očitno je to dobra priložnost za nekatere mlajše fante, da se prebijejo naprej in stopijo iz ozadja, a kot celota jih potrebujemo, da so del športa."

Poleg tega je Avstrijec Dominic Thiem, ki je v finalu OP Avstralije leta 2020 izgubil proti Đokoviću, pozno v torek dejal, da bo dogodek izpustil zaradi poškodbe zapestja.

Medtem peti igralec sveta Rus Andrej Rubljov in kanadski polfinalist Wimbledona Denis Shapovalov prav tako okrevata po novem koronavirusu, kar postavlja pod vprašaj njun nastop v Avstraliji. Odprto prvenstvo Avstralije se bo v Melbourne Parku začelo 17. januarja.

Avstralec Kyrgios, ki je zdrsnil na 93. mesto na svetovni jakostni lestvici ATP, ni igral od Laverjevega pokala konec septembra zaradi poškodbe kolena. Dejal je, da se veseli ponovnega nastopa pred domačimi navijači.