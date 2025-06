Kyrgios odpovedal nastop na Wimbledonu: bolečine v zapestju in kolenu prehude

Tridesetletni Nick Kyrgios je zadnji dve sezoni zaradi številnih poškodb igral zelo malo. Prejšnji teden je bil prisiljen odstopiti od nastopa v dvojicah na Roland Garrosu, kar bi bil njegov prvi nastop na odprtem prvenstvu Francije po letu 2017.

"Pri okrevanju sem imel manjši zastoj in se žal letos ne bom vrnil do sezone na travi," je preko Instagrama zapisal ekscentrični Avstralec, ki je prestal operacijo zapestja in je pred kratkim trpel tudi zaradi težav s kolenom.