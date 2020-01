Kyrgios po dramatičnem napredovanju: Privoščil si bom kozarec vina

Prvi polfinalisti novoustanovljenega ekipnega pokala ATP v Sydneyju so teniški igralci Avstralije in Rusije. Domačini so do zmage prišli v infarktni in odločilni igri dvojic, ki se je končala z izidom 18:16, Rusija pa je povedla z 2:0 v zmagah po uvodnih nastopih Karena Hačanova in Daniila Medvedeva.

Avstralija bo v polfinalu v soboto igrala proti zmagovalcu dvoboja Španija ‒ Belgija, Rusija pa s Srbijo ali Kanado. Avstralski junak je bil Nick Kyrgios. Najprej je premagal Camerona Norriejas 6:2, 6:2, nato pa je v igro dvojic skupaj z Alexom de Minaurjemugnal britansko navezo Jamie Murray/Joe Salisbury s 6:3, 3:6 in 18:16. Avstralca sta rešila štiri zaključne žogice tekmecev in dvoboj končala v petem poskusu. De Minaur je po obračunu končal v objemu in na ramenih kontroverznega Kyrgiosa. FOTO: AP "Presrečen sem, da sva zmagala v mojem rojstnem mestu," je dejal De Minaur, Kyrgios pa je dodal: "To je bila moja najbolj stresna podaljšana igra v življenju. Danes zvečer si bom zagotovo privoščil kozarec rdečega vina." Nekoliko manj dramatično je svojo nalogo proti Argentini opravila Rusija. Karen Hačanovje premagal Guida Pellos 6:2, 7:6, Daniil Medvedevpa je bil boljši od Diega Schwartzmanas 6:4, 4:6 in 6:3. Izidi pokala ATP, četrtfinale: - Sydney:

Avstralija ‒ Velika Britanija 2:1 Nick Kyrgios (Avs) ‒ Cameron Norrie (VBr) 6:2, 6:2;

Dan Evans (VBr) ‒ Alex de Minaur (Avs) 7:6 (4), 4:6, 7:6 (2);

Nick Kyrgios/Alex de Minaur (Avs) ‒ Jamie Murray/Joe Salisbury (VBr) 3:6, 6:3, 18:16.