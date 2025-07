Kyrgios primerjal rivala: Alcarazu so zelo všeč dekleta, Sinner je doslednejši

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz veljata za trenutno najboljša teniška igralca na svetu in nič ne zgleda, da bi ju lahko kdo izrinil s samega vrha. Prav zato postaja rivalstvo med njima in njunimi navijači vse večje in ima potencial, da se razvije v eno izmed največjih v zgodovini tenisa. Svojega favorita je med njima že izbral tudi avstralski teniški igralec Nick Kygrios, ki več uspehov pripisuje Italijanu.