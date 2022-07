Kyrgios priznal, da je bolj malo spal

27-letnik do letošnjega Wimbledona na turnirjih za grand slam še ni prišel dlje od četrtfinala. Za preboj med najboljše štiri je ugnal Čilenca Cristiana Garina , v četrtek pa je izvedel, da je bilo to dovolj za nastop v finalu, saj je Rafael Nadal zaradi zdravstvenih težav odpovedal polfinalni obračun. "Razmišljal sem samo o finalu. V glavi sem si naredil številne scenarije. Kako bo, če zmagam. Kako bo, če izgubim. Samo o tem sem lahko razmišljal," je svoj spanec še enkrat podoživel Kyrgios.

Avstralec se je še kako veselil polfinalnega obračuna z Rafaelom Nadalom, ki ga je v svoji karieri premagal že trikrat. Kljub napredovanju mu je bilo žal, da do težko pričakovanega spopada tenisačev, ki sta si v preteklosti izmenjala kar nekaj ostrih puščic, ni prišlo. "To ni način, na katerega sem želel priti do finala. Res sem si ga želel premagati. Takojl, ko sem premagal Garina, je bilo jasno, da se bom verjetno spopadel z Nadalom. V Wimbledonu sva doslej vsak slavila po enkrat, zato me je res zanimalo, kako se bo razpletel najin tretji obračun."

"Seveda si nikoli ne želiš, da se nasprotnik poškoduje. V zadnjem času je igral toliko tenisa. Ima izjemno sezono, zato upam, da si bo čim prej opomogel. Prepričan sem, da se bova na grand slamih še kdaj pomerila med sabo," je Kyrgios španskemu velemojstru zaželel čimprejšnji povratek.

V finalu ga čaka Novak Đoković, ki je do zadnje stopničke turnirja na sveti travi prišel že osmič. Doslej je le enkrat izgubil. "Ne glede na rezultat bom zadovoljen. Samo biti v finalu je tako velik uspeh, za katerega si nisem mislil, da mi bo kdaj uspel. Sploh ne pri 27 letih, ko sem mislil, da sem že v pozni fazi svoje kariere in da so najboljši časi že mimo."