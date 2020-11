Kyrgios razkril boj z depresijo: Ljudje ne razumejo, kako osamljen si lahko v tenisu

"Mislim, da ljudje ne razumejo, kako osamljen si lahko v tenisu," je med drugim temperamentni igralec Nick Kyrgios dejal za Sunday Telegraph. "Na igrišču si vedno sam. Z nikomer se ne smeš pogovarjati. Vse moraš urediti sam, težave rešuješ sam, z izzivi se spoprijemaš sam. S tem vidikom športa sem imel precej težav," je dejal Kyrgios, ki je bil v karieri doslej kriv za številne incidente na igrišču, ki so mu prinesli sloves porednega dečka. "Spominjam se, kako sem se pred letom dni prebudil v Šanghaju, ura je bila štiri popoldan, jaz pa sem bil še vedno v postelji z zaprtimi zavesami. Nisem hotel videti luči sveta," je dejal ta čas 45. igralec s svetovne lestvice in dodal, da je bil na trenutke v preteklosti "hudo depresiven". "Zdelo se mi je, kot da me nihče noče poznati kot človeka, vsi so me videli le kot teniškega igralca, vsi so le iskali načine, kako bi imeli od mene koristi. Nikomur nisem mogel zaupati. To je bil osamljen in temen kraj," se je spominjal Kyrgios: "Veliko ljudi je pritiskalo name, sem sem pritiskal nase. Izgubil sem vse veselje do igranja tenisa in stvari so mi ušle izpod nadzora."