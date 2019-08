Kyrgios spet 'divjal': razbil loparja in vrgel čevlje med gledalce

Avstralec sodnika ni upošteval in se je vseeno odpravil z igrišča ter je s seboj vzel dva loparja. Posnetek kaže, kako je šel skozi vrata ter jezo stresel nad loparjema. Vstopil je na hodnik slačilnic ter z vso močjo razbil loparja, tako da je vzel naprej prvega in ga z vso močjo udaril ob tla ter nato enako ponovil še z drugim loparjem, preden se je v trenutku obrnil in vrnil na igrišče. Ves čas, ko je bil na igrišču, se je pritoževal in prepiral s sodnikom. Nato je le zaigral in dvoboj pripeljal do konca, vendar pa po koncu obračuna sodniku Murphyju ni segel v dlan ter je med občinstvo zalučal svoje čevlje, polomljena loparja pa podaril mladim navijačem.

Hačanov: Včasih z glavo ni na pravem mestu

"Je res velik talent, ampak včasih z glavo ni na pravem mestu. To je bil zahteven dvoboj, saj sem se moral res potruditi, da sem nekako le iztržil zmago," je dejal Hačanov in pohvalil tekmeca, kljub njegovim izpadom. Štiriindvajsetletni Avstralec, ki je svoj šesti naslov na turnirjih ATP osvojil pred dvema tednoma v Washingtonu, je prejšnji teden na turnirju ATP v Torontu poskrbel za negativno publiciteto, ko se je pritoževal, zakaj ni mogel imeti med dvobojem brisače bele barve.

Kyrgios, ki na računalniški svetovni jakostni lestvici ATP zaseda 27. mesto, je moral zaradi svojega vihravega značaja in nešportnega vedenja že odpreti denarnico. Nadzornik ATP na turnirju v Londonu ga je junija zaradi dveh incidentov kaznoval s plačilom 20.000 dolarjev (17.940 evrov). Maja pa je bil diskvalificiran s turnirja v Rimu, ker je v navalu jeze zgrabil stol in ga zalučal po igrišču.

Cincinnati, ATP (6,7 milijona dolarjev/5,98 milijona evrov):

- 2. krog:

Richard Gasquet (Fra) ‒ Federico Delbonis (Arg) 7:5, 7:6 (1);

Jošihito Nišioka (Jap) ‒ Kei Nišikori (Jap/6) 7:6 (2), 6:4;

Alex De Minaur (Avs) ‒ Reilly Opelka (ZDA) 7:6 (3), 6:4;

Lucas Pouille (Fra) ‒ Denis Šapovalov (Kan) 6:4, 6:4;

Karen Hačanov (Rus/8) ‒ Nick Kyrgios (Avs) 6:7 (3), 7:6 (4), 6:2;

Andrej Rublev (Rus) ‒ Stan Wawrinka (Švi) 6:4, 6:4;

Danil Medvedev (Rus/9) ‒ Benoit Paire (Fra) 7:6 (2), 6:1;

Jan-Lennard Struff (Nem) ‒ Stefanos Cicipas (Grč/5) 6:4, 6:7 (5), 7:6 (6);

Miomir Kecmanović (Srb) ‒ Alexander Zverev (Nem/7) 6:7 (4), 6:2, 6:4;

Roberto Bautista (Špa/11) ‒ Frances Tiafoe (ZDA) 6:3, 3:6, 6:1;

Diego Schwartzman (Arg) ‒ Radu Albot (Mol) 6:4, 6:2;

David Goffin (Bel/16) ‒ Guido Pella (Arg) 6:1, 7:5;

Adrian Mannarino (Fra) ‒ Mihail Kukuškin (Kaz) 6:1, 6:3;

Cincinnati, WTA (2,9 milijona dolarjev/2,59 milijona evrov):

- 2. krog:

Arina Sabalenka (Blr/9) ‒ Ženg Saisai (Kit) 6:4, 6:3;

Karolina Pliškova (Češ/3) ‒ Vang Jafan (Kit) 6:1, 6:3;

Rebecca Peterson (Šve) ‒ Veronika Kudermetova (Rus) 2:6, 7:5, 6:2;

Donna Vekić (Hrv) ‒ Viktorija Azarenka (Blr) 6:2, 7:5;

Simona Halep (Rom/4) ‒ Jekaterina Aleksandrova (Rus) 3:6, 7:5, 6:4;

Jelina Svitolina (Ukr/7) ‒ Elise Mertens (Bel) 6:4, 6:1;

Ashleigh Barty (Avs/1) ‒ Marija Šarapova (Rus) 6:4, 6:1;

Anett Kontaveit (Est) ‒ Iga Swiatek (Pol) 6:4, 7:6 (2);

Svetlana Kuznecova (Rus) ‒ Dajana Jastremska (Ukr) 4:6, 7:6 (7), 6:2;

Madison Keys (ZDA/16) ‒ Darja Kasatkina (Rus) 6:4, 6:1;

Sofia Kenin (ZDA) ‒ Zarina Dijas (Kaz) 6:4, 6:1;

Su-Vei Hsieh (Tvn) ‒ Jennifer Brady (ZDA) 7:6 (9), 6:3;

Naomi Osaka (Jap/2) ‒ Aliaksandra Sasnovič (Blr) 7:6 (3), 2:6, 6:2;

Sloane Stephens (ZDA/8) ‒ Julija Putinceva (Kaz) 2:6, 6:4, 6:3.