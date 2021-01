Kyrgios spet nad Đokovića: Če me še ni premagal, ne more biti največji

"Ni pomembno, koliko grand slamov bo Đoković osvojil. Zame ne bo nikoli najboljši vseh časov, preprosto zato, ker sem proti njemu igral dvakrat in – žal mi je –, toda če me ne moreš premagati, potem nisi najboljši vseh časov," je nova pomenljiva parola enfant terribla svetovnega tenisa, ki jo je v svet prenesel avstralski Herald Sun .

Oba obračuna s Srbom je Kyrgios dobil leta 2017, in sicer enega na turnirju na trdi podlagi v Acapulcu, drugega pa na mastersu v Indian Wellsu, prav tako na trdi podlagi. A velja poudariti, da je bilo Novakovo leto 2017 eno najslabših v njegovi karieri. To sicer ni prvič, da je Kyrgios uperil puščico proti Đokoviću. Razvpiti Avstralec je v preteklosti že bil bitko z Rafaelom Nadalom, nato pa se je spomladi 2019 spravil še na Noleta, ko je dejal, da Srba zaradi tega, ker želi ugajati vsem, ne more več prenašati. Kyrgios ne skriva simpatij do Rogerja Federerja, ki je po njegovem mnenju najboljši vseh časov.

33-letni Đoković bo sicer eden glavnih favoritov prvega grand slama sezone, ki bo na sporedu v februarju v Melbournu. V Avstraliji sicer veljajo izjemno stroga pravila, da se novi koronavirus ne bi razširil med igralci in osebjem turnirja. Eden glasnih protestnikov, ki si želi, da bi igralci imeli boljše in bolj človeške pogoje za življenje ter trening, je prav Đoković. A za zdaj so njegovi pozivi naleteli na gluha ušesa.