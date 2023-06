Kyrgios: Trudil sem se vstati iz postelje, kaj šele igrati pred milijoni

Avstralec Nick Kyrgios je že podrobno opisal svoje težave z duševnim zdravjem, te so v tem temnem obdobju življenja vključevale tudi samopoškodovalno vedenje. V novi televizijski seriji pa je prvič spregovoril o tem, da je potreboval bolnišnično psihiatrično zdravljenje. "Resnično sem razmišljal o tem, da bi si vzel življenje," je dejal Avstralec, ki je osvojil sedem turnirjev ATP. "Izgubil sem v Wimbledonu. Zbudil sem se in moj oče je sedel na postelji in jokal. To je bil zame velik klic za prebujenje. Rekel sem si: V redu, ne morem več delati tega. Končal sem na psihiatričnem oddelku v Londonu, da bi se soočil s svojimi težavami," je dejal Avstralec, nekdanji 13. igralec sveta.