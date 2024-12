Kyrgios udaril po Sinnerju in Swiatkovi: Odvratno za naš šport

Itia je Sinnerjevo razlago, da se je prepovedana snov znašla v njegovem telesu, ko je njegov fizioterapevt uporabil pršilo, ki je vsebovalo steroid za zdravljenje ureznine, nato pa je masiral igralca, sprejela. A Kyrgiosu se to ne zdi smiselno: "Svoji ekipi plačujem na stotine in tisoče dolarjev, da so profesionalci, kakršni so, in da zagotovim, da se to ne zgodi. Vsekakor so vedeli, da se je zgodilo. Zakaj so čakali pet do šest mesecev, da so kaj storili glede tega?"

"Lahko sem čustven in mečem loparje, ampak to ni nič v primerjavi z goljufanjem in jemanjem zdravil za izboljšanje učinkovitosti. To je po mojem mnenju smešno in o tem ne bom molčal," je zaključil 29-letni Avstralec, ki zaradi težav z zapestjem in kolenom že od junija 2023 ni igral na nobenem od turnirjev.