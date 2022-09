Kyrgios v New Yorku zaustavil prvega igralca sveta Medvedjeva

Avstralski teniški igralec Nick Kyrgios je premagal branilca naslova Rusa Danila Medvedjeva in se prvič v karieri uvrstil v četrtfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Finalist Wimbledona je v osmini finala po dveh urah in 53 minutah igre premagal prvega igralca sveta s 3:2 v nizih (7:6 (11), 3:6, 6:3 in 6:2).

Prekletstvo branilcev naslova se torej na stadionu Arthur Ashe, zadnjem letošnjem turnirju za grand slam, nadaljuje. Vse od Švicarja Rogerja Federerja leta 2008 nobenemu igralcu ni uspelo ubraniti naslova v New Yorku. Rus Danil Medvedjev pa ni izgubil le naslova na OP ZDA, temveč bo izgubil tudi prvo mesto na svetovni lestvici. "To je bil neverjeten dvoboj, očitno je imel Danil kot branilec naslova velik pritisk na svojih ramenih. A dejstvo je, da sam zadnjih nekaj mesecev igram neverjetno," je po zmagi dejal Kyrgios. "In kakšen kraj za to! Nabito polna 'hiša' v New Yorku. Izredno sem hvaležen," je dodal Avstralec.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tekmeca je pohvali tudi Medvedjev in dejal, da je Nick Kyrgios svojo igro že dvignil na raven teniških velikanov Rafaela Nadala ali Novaka Đokovića. "Nick je danes igral nekako na ravni Novaka in Rafe," je dejal 26-letnik, potem ko je mimo njega švignilo 21 neubranljivih začetnih udarcev in 53 winnerjev. "Če bo tako igral do konca turnirja, ima vse možnosti, da ga tudi osvoji," je dodal Medvedjev. Kyrgios, sicer 25. igralec sveta, se bo v četrtfinalu pomeril z Rusom Karenom Hačanovom.

Peti nosilec Casper Ruud je z zmago nad Francozom Corentinom Moutetom s 6:1, 6:2, 6:7 (4) in 6:2 postal prvi Norvežan, ki se je uvrstil v četrtfinale OP ZDA. Triindvajsetletnik se bo za mesto v polfinalu pomeril z Matteom Berrettinijem. Italijan je porazil Španca Alejandra Davidovicha s 3:6, 7:6 (2), 6:3, 4:6, 6:2 in podaljšal zmagoviti niz na turnirjih za grand slam. Šestindvajsetletnik iz Rima je zaradi pozitivnega testa na covid-19 izpustil Wimbledon, na OP Francije pa je bil poškodovan. Toda Berrettini se je zdaj uvrstil v četrtfinale oziroma je bil četrtfinalist na zadnjih petih turnirjih za grand slam, na katerih je igral. "Zame ni skrivnost, da so grand slami vedno cilj sezone," je dejal: "Mislim, da to dokazuje, da je moja raven igre na slamih visoka ... Svoj najboljši tenis igram v najpomembnejših fazah turnirja," je povedal Italijan. V osmini finala sta se pomerila tudi dobitnika srebrne in bronaste kolajne z OI v Tokiu, Rus Karen Hačanov in Španec Pablo Carreno Busta. Boljši je bil Rus, ki je 12. nosilca na OP ZDA izločil s 3:2 v nizih (4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3).

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V ženskem žrebu je vzhajajoča ameriška zvezdnica Cori Gauff ohranila domače upe z zmago nad Kitajko Zhang Shuai s 7:5 in 7:5. Osemnajstletna 12. nosilka bo zdaj za mesto v polfinalu igrala s Francozinjo Caroline Garcia, ki je v dobri formi. Garcia, 17. igralka sveta, je pred New Yorkom osvojila masters v Cincinnatiju in doslej na OP ZDA še ni oddala niza. Garcia je z 2:0 v nizih premagala domačinko Alison Riske-Armitraj. Gladko je napredovala tudi peta nosilka, Tunizijka Ons Jabeur. Finalistka zadnjega Wimbledona se je prav tako kot Kyrgios prvič uvrstila v četrtfinale OP ZDA, ko je s 7:6 (1), 6:4 izločila Rusinjo Veroniko Kudermetovo. Za mesto med najboljšimi štirimi se bo pomerila z Avstralko Ajlo Tomljanović. Slednja je v 3. krogu zaustavila domačo junakinjo Sereno Williams, zmago pa v osmini finala potrdila še z uspehom nad Rusinjo Ljudmilo Samsonovo. "Za javnost: 'Igrala bom proti Ajli, ki je premagala Sereno'. Samo toliko, da veste," je po uspehu v osmini finala dejala Jabeurjeva v upanju, da si bo za naslednji krog pridobila naklonjenost gledalcev.

icon-expand Nick Kyrgios FOTO: AP