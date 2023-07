Kyrgios zaradi poškodbe zapestja odpovedal nastop na sveti travi

Nicka Kyrgiosa so že med pripravami na Wimbledon mučile poškodbe. Njegovo okrevanje po operaciji kolena se je zavleklo. Po dolgotrajni poškodbi se je junija neuspešno vrnil na teniška igrišča. V nemškem Stuttgartu pa je lanskega finalista Wimbledona s 7:6 in 6:3 ugnal Kitajec Wu Yibing .

"Res sem žalosten zaradi trenutnega stanja in dejstva, da moram odpovedati svoj nastop v Wimbledonu," je 28-letnik zapisal na Instagramu in pojasnil, da si je poškodoval zapestje, ko se je prejšnji teden na Majorki zaman pripravljal na nastop na prestižnem turnirju.

"Po svojih najboljših močeh sem se trudil, da bi bil pripravljen po operaciji in da bi lahko spet stopil na wimbledonska igrišča. Med vrnitvijo sem med pripravami na Majorki občutil bolečine v zapestju," je dodal. "Iz previdnosti sem šel pod skener in pokazalo se je, da imam strgano vez v zapestju. Poskusil sem vse, da bi lahko igral, in razočaran moram reči, da preprosto nisem imel dovolj časa, da bi mi to uspelo pred Wimbledonom. Vrnil se bom in kot vedno cenim podporo vseh svojih navijačev."

Kyrgios bi se moral v prvem krogu turnirja na igriščih All England Cluba pomeriti z Belgijcem Davidom Goffinom. Avstralčevo mesto v žrebu bo zasedel srečni poraženec kvalifikacij.

V Wimbledonu se bo danes začel tretji teniški grand slam sezone. Wimbledonske boje bo na osrednjem igrišču odprl branilec naslova, Srb Novak Đoković. Pomeril se bo z Argentincem Pedrom Cachinom. Edina slovenska predstavnica v glavnem delu turnirja posameznic Kaja Juvan bo dvoboj prvega kroga igrala v torek.