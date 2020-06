Kyrgios: Odločitev o organizaciji turnirja v Zadru je bila puhloglava

Avstralec Nick Kyrgios, nekdaj 13., zdaj pa 40. tenisač sveta, je dejal, da je bila organizacija turnirja v Zadru "milo rečeno neumna odločitev". Ameriška teniška velikanka Chris Evert, nekdanja številka 1, pa je kritizirala organizatorje zaradi neupoštevanja omejevanja socialnih stikov. "Popoln fizični stik, brez mask, celo navijači so bili brez mask. Tega res ne razumem," je dejala Evertova. Igralci so se objemali ob mreži, pozirali na fotografijah in se zabavali po nočnih klubih, piše Reuters. Ker sta Srbija in hrvaška začeli sproščati protikoronske ukrepe v tednih pred turnirjem, igralcem ni bilo treba omejevati osebnih stikov, piše britanska agencija. Novak Đoković, Alexander Zverev, Dominic Thiem, ki je razkril, da je bil negativen na novi koronavirus, ter drugi igralci so se objemali, rokovali ter skupaj zabavali v nočnem klubu, piše tudi Guardian. Na družabnih omrežjih Adria toura so pred dnevi objavili fotografije Dimitrova, kako igra košarko na dobrodelnem turnirju z Đokovićem, Zverevom in Marinom Čilićem, pred začetkom dvoboja se je objemal s Čorićem. "Odločitev o organizaciji turnirja je bila puhloglava. Fantje, hitro okrevanje, ampak to se zgodi, kadar se ne spoštuje zdravstvenih protokolov. To ni šala," je tvitnil Kyrgios. Usoda nadaljnjih postojank toura je zaradi pozitivnih testov negotova. Zadru bi morali slediti še prizorišči v Banjaluki in Sarajevu.

Kot je po odpovedi finala v Zadru dejal direktor Adria toura Đorđe Đoković, za zdaj usoda nadaljnjih turnirjev še ni znana.