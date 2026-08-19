Kyrgiosa začasno izključili iz tenisa zaradi uživanja kokaina

"Laboratorij, akreditiran pri Svetovni protidopinški agenciji (Wada), je prisotnost benzoilekgonina, metabolita kokaina v vzorcu potrdil 17. julija," so sporočili iz Itie. Nick Kyrgios se je v izjavi v svoji zgodbi na Instagramu opravičil prijateljem in družini ter prevzel polno odgovornost za, kot je dejal, "velikansko napako".

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Kyrgios, čigar nesporni talent sta zasenčila težaven značaj in poškodbe, je na Instagramu obžaloval kršitev pravil. "Žal mi je zaradi mojih navijačev, družine, sponzorjev in vseh, ki so mi blizu. Predvsem pa mi je žal zaradi otrok, ki me spremljajo. Zavedam se, kakšen zgled to daje, in globoko sem razočaran nad samim seboj." Avstralec, ki se ponaša z močnim servisom in silovitimi udarci z osnovne črte, je na turneji ATP osvojil sedem naslovov med posamezniki, leta 2016 pa se je povzpel na 13. mesto svetovne lestvice. Njegov največji uspeh je bil nastop na wimbledonski travi leta 2022, ko se je prebil v finale, v katerem je v štirih nizih izgubil proti Novaku Đokoviću.

Nick Kyrgios FOTO: Profimedia

Kljub talentu je to bil njegov največji dosežek. Preboj med najboljše so mu preprečile tudi številne poškodbe. Seznam poškodb se bere kot medicinska enciklopedija, spopadal se je s hudimi poškodbami desnega komolca, levega zapestja, kolka, kolen, ramen in ključnice. Prestal je številne operacije, med katerimi je bila najresnejša popolna rekonstrukcija desnega zapestja leta 2024.