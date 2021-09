Bertoncelj gladko v finale

S kvalifikacijskimi nastopi se je v Kopru začel svetovni pokal v športni gimnastiki. Za uspešen slovenski začetek štiridnevnega tekmovanja – v petek sledi drugi dan kvalifikacij, v soboto in nedeljo pa finali po orodjih – so poskrbeli Tjaša Kysselef, Lucija Hribar in Sašo Bertoncelj, ki so si pritelovadili finalne nastope.

Kysselefova je v kvalifikacijah preskoka, kjer je nastopilo 11 telovadk, prejela drugo oceno tekmovanja 13,625 točke, in se zanesljivo prebila v sobotni boj za odličja. Malenkost boljšo oceno je danes od nje prejela le madžarska tekmica Maria Csenge Bacskay (13,675). Tudi Hribarjeva se je izkazala v današnjih kvalifikacijah na dvovišinski bradlji, saj je za prikazano prejela oceno 12,750 točke, kar je njena najboljša ocena v karieri na tem orodju. Skupno je bila to tretja ocena kvalifikacijskega tekmovanja, tako da si je tudi 19-letna telovadka priborila sobotni finale. Za uspešen slovenski dan na obali je poskrbel še Bertoncelj v kvalifikacijah konja z ročaji, četudi je skoraj do zadnjega nastopa tekmecev trepetal, ali bo ocena 13,600 dovolj za finale. Na koncu si je izkušeni Škofjeločan finale pritelovadil s šesto oceno. Kvalifikacije na tem orodju pa so pripadle Hrvatu Filipu Udeju (14,200). Danes so od Slovencev nastopili še Lara Crnjac na dvovišinski bradlji, ki je bila z 10,100 točke 15., Nikolaj Božič je bil z 12,200 na parterju 30., Luka Kišek pa z 11,200 na konju z ročaji 32. V petek je v Kopru na sporedu drugi dan kvalifikacijskih bojev. icon-expand Sašo Bertoncelj FOTO: AP