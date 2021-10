Kysselefovi in Hribarjevi napake odnesle finale, končali sta na 14. in 38. mestu

Na zadnjem vrhuncu sezone je Tjaša Kysselef na svojem paradnem orodju pri preskoku za prvi skok prejela visokih 14 točk, drugi pa se ji je ponesrečil. Vrglo jo je naprej na roke, kar je enako padcu (12,466), tako da je bilo sanj o finalu konec.

"Res škoda, kar srce me boli," je bil prvi odziv Kysselefove po današnjem nastopu, ki ga je končala v solzah: "Današnjo tekmo sem videla kot super priložnost za vrhunski rezultat, ki pa sem jo na žalost zapravila."

S povprečjem 13,233 je izkušena slovenska telovadka končala kot 14., četudi je bil finale tokrat zanjo povsem dosegljiv. Kysselefova je nastopila še na gredi, kjer je bila z oceno 10,200 na 81. mestu.

"Sam rezultat je resda dober, ampak glede na moj današnji nastop se ne morem preveč veseliti. Prvi skok sem naredila res odlično in zanj prejela tudi najvišjo oceno kariere sploh. Pri drugem skoku pa sem prišla na konja nekoliko prenizko, zato sem trup potisnila močno naprej, misleč, da bi me sicer vrglo preveč nazaj. Nato pa me je vrglo naprej. Na žalost. Ta skok sem tudi na uradnem treningu prikazala brez težav, res dobro, tokrat pa mi ni uspel," je iz dežele vzhajajočega sonca za STA povedala 28-letna telovadka.

Dodala je, da je zelo razočarana. "Tako razočarana, tako žalostna sem, da ne morem opisati. Ne vem, če sem že kdaj šla s tekme s tako slabim občutkom," je še povedala Kysselefova in dodala, da je dejstvo, da sodi v sam svetovni vrh na tem orodju, le še dodatno olje na ogenj razočaranja.

"Kar koli bi naredila pri pristanku drugega skoka ... en korak naprej, dva naprej, korak v stran, nazaj, čez črto, kar koli, samo da bi obstala na nogah, pa bi bila med osmerico finalistk. Take priložnosti še nisem imela," je še pojasnila najboljša slovenska telovadka in dodala, da krči v nogah, ki jih je imela zadnje tedne, niso bili razlog za njen današnji ponesrečen skok: "Tudi tu na Japonskem sem imela nekaj težav s krči, ampak danes prav nobenih. Noga je bila ogreta in dobro pripravljena. Kriva sem sama."