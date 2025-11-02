Will Smith zadel odločilni home run, LA Dodgers ubranili naslov prvaka MLB

Dodgers so se sinoči vrnili po zaostanku z 1:3 in tekmo izenačili v deveti izmenjavi po home runu Miguela Rojasa ter dvoboj pripeljali v podaljške.

Will Smith je nato v 11. izmenjavi zadel odločilni home run, s katerim je ekipo iz mesta angelov popeljal do devetega naslova prvaka lige MLB v zgodovini franšize.