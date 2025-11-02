Svetli način
Drugi športi

Will Smith zadel odločilni home run, LA Dodgers ubranili naslov prvaka MLB

Toronto, 02. 11. 2025 08.53 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Bejzbolisti Los Angeles Dodgers so drugič zapored postali prvaki lige MLB. V odločilni, sedmi tekmi napete finalne serije World Series so Dodgers po preobratu in podaljšku s 5:4 premagali Toronto Blue Jays in postali prva ekipa v 25 letih, ki je ubranila naslov prvaka.

Will Smith
Will Smith FOTO: AP

Dodgers so se sinoči vrnili po zaostanku z 1:3 in tekmo izenačili v deveti izmenjavi po home runu Miguela Rojasa ter dvoboj pripeljali v podaljške.

Will Smith je nato v 11. izmenjavi zadel odločilni home run, s katerim je ekipo iz mesta angelov popeljal do devetega naslova prvaka lige MLB v zgodovini franšize.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dodgers so s tem postali tudi prva ekipa po New York Yankees, ki je ubranila naslov prvaka. Zasedba iz New Yorka je sicer takrat med letoma 1998 in 2000 slavila trikrat zapovrstjo.

la dodgers mlb toronto bejzbol
