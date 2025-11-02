Will Smith zadel odločilni home run, LA Dodgers ubranili naslov prvaka MLB

Dodgers so se sinoči vrnili po zaostanku z 1:3 in tekmo izenačili v deveti izmenjavi po home runu Miguela Rojasa ter dvoboj pripeljali v podaljške.
Will Smith je nato v 11. izmenjavi zadel odločilni home run, s katerim je ekipo iz mesta angelov popeljal do devetega naslova prvaka lige MLB v zgodovini franšize.
Dodgers so s tem postali tudi prva ekipa po New York Yankees, ki je ubranila naslov prvaka. Zasedba iz New Yorka je sicer takrat med letoma 1998 in 2000 slavila trikrat zapovrstjo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.