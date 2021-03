Pogačar: Morda bo prihodnje leto le napočil čas za Giro

Tadej Pogačar je v tej sezoni nastopil na eni večdnevni dirki, in sicer po ZAE, ki jo je tudi zanesljivo dobil.

Aktualni zmagovalec dirke po Franciji je pred dobrim tednom dni z ekipo UAE Emirates podpisal novo dolgoročno pogodbo, in sicer kar do leta 2026. Kot v sredini izdaji poroča La Gazzetta dello Sport , mu ta na sezono navrže okroglih pet milijonov evrov. "V ekipi se počutim zelo udobno. Zaupam jim in oni meni, zato je zame toliko bolje, da je pogodba dolgoročna, čeprav je to v kolesarstvu relativno redko," je pred začetkom sedemdnevne preizkušnje Tirreno–Adriatico povedal Tadej Pogačar .

Po podatkih La Gazzette dello Sport je na drugem mestu najbolje plačanih kolesarjev na letošnji dirki od zahodne do vzhodne italijanske obale domačin Vincenzo Niballi, ki pri Trek-Segafredu na leto zasluži 3 milijone evrov, Egan Bernal jih pri Ineosu zasluži 2,8, na četrtem in petem mestu pa najdemo svetovnega prvaka Juliana Alaphilippa z 2,3 milijona evrov in Jumbo-Visminega Wouta van Aerta, ki zasluži sto tisočakov manj. Primožu Rogliču, ki se te dni mudi v Franciji, naj bi trenutna pogodba z nizozemsko ekipo navrgla 2 milijona na sezono, je lani poročal L'Equipe. V lanski sezoni pa je v karavani največ zaslužil Slovak Peter Sagan pri ekipi Bora-Hansgrohe (5,5 milijona evrov).

To bo zanj prva etapna dirka na Apeninskem polotoku, na novinarski konferenci pa je namignil, da bi se v Italijo v lovu na najprestižnejšo kolesarsko nagrado, ki jo ta država lahko ponudi (rožnato majico, op. a.), utegnil vrniti že v letu 2022. "Letos me čakajo dirka po Franciji in olimpijske igre, verjetno pa znova tudi Vuelta. Zato bo morda prihodnje leto čas, da končno nastopim tudi na Giru."

"Doslej sem tukaj (v Italiji, op. a.) dirkal zgolj v mlajših konkurencah. Všeč mi je okolje, hrana je izjemna in tudi navijači so fantastični," je dodal Pogačar, ki je pri naših zahodnih sosedih že slavil etapne zmage, a še preden je odšel med profesionalce. V preteklosti je bil namreč najhitrejši na etapah dirk po Lunigiani in Furlaniji.

'Kar je storil Mathieu, je neverjetno'

Pretekli konec tedna se je kapetan ekipe UAE Emirates preizkušal na enodnevni dirki Strade Bianche, poznani po značilnih makadamskih odsekih, na katerih se je najbolje znašel Mathieu van der Poel, sam pa je s slabo minuto zaostanka končal kot sedmi. "V Toskani sem bil zadovoljen. Od začetka smo šli na polno, zato je bil Mathieujev napad še toliko bolj impresiven. Z močmi smo bili pri koncu, on pa se je kar odpeljal," je razplet te prestižne preizkušnje komentiral 22-letnik iz Klanca pri Komendi.

Cilj je jasen: zmaga

Kaj pa napoved za dirko od Tirenskega do Jadranskega morja, ki se s prvo od sedmih etap začenja v sredo?"Sem v dobri formi. Upam, da bom nadaljeval dobre rezultate, cilj pa je seveda zmaga. Imamo zelo kakovostno ekipo," zatrjuje Pogačar, ki bo po "domači" dirki po ZAE iskal drugo zmago v aktualni sezoni. Zanjo pa se bo udaril s številnimi vrhunskimi kolesarji. Stavnice med najožje favorite uvrščajo še zmagovalca Toura iz leta 2019Egana Bernala, aktualnega svetovnega prvakaJuliana Alaphilippa, Španca Mikela Lando, bivšega kralja Gira Naira Quintano, Rogličevega ekipnega kolego Wouta van Aertain lanskega zmagovalca te dirke Simona Yatesa.

Nekdanji zmagovalec tako Toura kot tudi Gira in Vuelte Alberto Contador je za La Gazzetto sicer dejal, da sta zanj prva favorita Roglič in Bernal. "Nista omejena zgolj na dirkanje po Franciji, saj sta doslej že večkrat dokazala, da sta sposobna še marsičesa drugega," je ob tem dodal 38-letni Španec, poznan pod nadimkom El Pistolero.