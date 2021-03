Laegreidu zasledovanje, dvoboj za skupno zmago v nedeljo

Norveški biatlonec Sturla Holm Laegreid je izkoristil slab zadnji strelski nastop rojaka in tokrat drugega Johannesa Thingnesa Boeja ter slavil na zadnji zasledovalni tekmi svetovnega pokala to sezono v Östersundu. S tem je še zaostril boj za veliki kristalni globus. Odločitev med Boejem in Laegreidom bo padla na zadnji nedeljski tekmi.

icon-expand Sturla Holm Laegreid ostaja v igri za kristalni globus. FOTO: AP Mlajši od bratov Boe je imel pred zadnjim streljanjem prednost skorajda minute pred zasledovalci, a si je privoščil kar tri kazenske kroge. S tem je ponudil priložnost rojaku Laegreidu, ki se je s petimi zadetki s tretjega prebil na prvo mesto. Slavil je že sedmo zmago v sezoni. Boe je na drugem mestu zaostal 22,6 sekunde, tretji pa je bil Italijan Lukas Hofer(+32,4/4). V nedeljo se bo biatlonska sezona končala s tekmama v skupinskem startu. Ženske bodo 12,5 km dolgo preizkušnjo začele ob 13. uri, moški na 15 km pa ob 15.30, tudi z Jakovom Fakom. V skupnem seštevku ima s 1038 točkami pred zadnjo preizkušnjo Johannes Thingnes Boe le še štiri točke naskoka pred Laegreidom. Štiriindvajsetletnik si je z zmago zagotovil tudi prvo mesto v posebni razvrstitvi v tej disciplini. Od Slovencev je bil najvišje Jakov Fak(+2:07,5/3). V vetrovnih razmerah na strelišču je višjo uvrstitev zapravil z dvema napakama ob streljanju leže, na koncu pa je s tremi zgrešenimi tarčami osvojil 16. mesto. Na zasledovanju je tako pridobil 16 mest. Preostala Slovenca, Rok Tršan (+4:07,8/3) in Miha Dovžan (+5:02,7/4), sta končala zunaj najboljše štirideseterice in nista osvojila točk. Tršan je bil 43., Dovžan pa 52.