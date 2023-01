Lahko ACH preseneti Perugio in se uvrsti v izločilne boje?

Slovenski prvaki imajo po štirih tekmah sedem točk, pet manj od Perugie, ta za potrditev prvega mesta potrebuje le še točko, in štiri oziroma pet pred nemškim Dürnom, ki so ga dvakrat premagali, in turško ekipo Ziraat Bank iz Ankare.

Varovanci trenerja Radovana Gačiča Italijanom, sicer svetovnim klubskim prvakom ter zmagovalcem 25 zaporednih tekem v vseh tekmovanjih, priznavajo vlogo favoritov, a nameravajo izkoristiti vsako priložnost, ki jim jo bodo favoriti ponudili. Ekipi sta se že pomerili v prvem krogu v Italiji, takrat dvomov o zmagovalcu ni bilo, gostitelji so zmagali zanesljivo, čeprav niso igrali z najmočnejšo postavo.

Tisti navijači oranžnih zmajev, ki jih v prvi vrsti zanima rezultat, upajo, da gosti tudi tokrat ne bodo nastopili z vsemi zvezdniki, tisti, ki pa bi si želeli še enkrat v živo prepričati o kakovosti Simoneje Giannellija, njegova rezerva je slovenski reprezentančni podajalec Gregor Ropret, Wilfreda Leona, Kamila Semeniuka, Olega Plotnickija in drugih, pa zagotovo razmišljajo drugače.