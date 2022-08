Lahko Alcaraz postane številka ena še pred odprtim prvenstvom ZDA?

Ugoden žreb je povečal njegove možnosti, da bi še pred odprtim prvenstvom ZDA postal teniška številka ena. 19-letnik mora tako zmagati na enem izmed turnirjev Masters 1000 (Montreal ali Cincinnati), v tistem drugem pa priti vse do finala. Seveda pa vse to ne bo dovolj, v kolikor bo na igrišču blestel Medvedjev. Ta se za novega vodilnega na lestvici na obeh turnirjih ne sme uvrstiti v polfinale oziroma četrtfinale. Gre torej za skupek okoliščin, a uspeh zagotovo ni nedosegljiv, potrebno bo seveda tudi nekaj športne sreče. Matematične možnosti so močno odprte. Trenutna številka ena ATP-jeve lestvice bo imela v svojem prvem dvoboju na kanadskih tleh precej težko nalogo. V drugem krogu bi se lahko pomeril z Kyrgiosom , če ta najprej premaga Sebastiána Baeza . Avstralec, finalist Wimbledona, je dobil dva od treh dvobojev z Rusom, čeprav mu nazadnje na OP Avstralije ni uspelo. Medvedjeva bi nato čakali Dimitrov , Shapovalov ali De Miñaur , v četrtfinalu pa bi se lahko srečal s Poljakom Hubertom Hurkaczom .

V istem delu žreba sta poleg Španca še Grk Stefanos Cicipas, tretji nosilec turnirja in Italijan Jannik Sinner, ki je Alcaraza premagal tako v Wimbledonu kot tudi na nedavnem turnirju v Umagu. Alcaraz se tako vse do polfinala ne bi pomeril z njima. "Trenutno vse poteka dobro, všeč mi je vreme, okolje, trenutno se počutim zelo v redu. Seznanjen sem z žrebom, vsak tekmec je po svoje težak, zato bo tudi prvi krog zahteven," je povedal Španec v izjavah za ATP. "Užival bom, tukaj sem prvič. Vsakič, ko grem v kakšno novo mesto ali na nov turnir, zelo uživam. To je torej nekaj novega zame." Mladi Španec pa že sedaj piše teniško zgodovino, je namreč prvi igralec, ki mu je, kot že rečeno, uspelo zmagati 75 od 100 odigranih dvobojev ATP. Poleg tega ima na trdi podlagi 12 zmag in le dva poraza. Je igralec z drugim najvišjim odstotkom zmag na takšni podlagi v letu 2022 (85 odstotkov), prehitel ga je le Rafael Nadal (20-1), ki drži rekord 95-odstotne učinkovitosti.