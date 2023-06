Lahko Barcelona tretjič zapored osvoji Ligo prvakov?

Na vznemirljivem tekmovanju bo na veliko sceno stopilo pet Slovencev. Blaž Janc in Domen Makuc sta člana imenitne katalonske zasedbe, veteran Marko Bezjak nemškega "avtsajderja" iz Magdeburga, Evropska rokometna zveza (EHF) pa je pred časom sporočila, da bosta pravico na nedeljski finalni tekmi delila najboljša slovenska sodnika v zadnjih letih Bojan Lah in David Sok .

Barcelona, PSG, Kielce in Magdeburg so svojo kakovost pokazali že v skupinskem delu tekmovanja, prav vse ekipe so zasedle prvo ali drugo mesto v obeh skupinah ter se neposredno prebile v četrtfinale. V skupinskem delu so nastopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, v zahtevni skupini so dosegli tri zmage in doživeli enajst porazov ter zasedli sedmo mesto.

Barcelona je v četrtfinalu gladko premagala danski GOG Gudme, na dveh tekmah je zmagala s 73:61. PSG ni imel večjih težav z nemškim Kielom (63:56), Kielce so bile boljše od madžarskega Veszprema (60:56), Magdeburg pa od poljske Wisle iz Plocka (52:50).

Katalonska zasedba v četrto največje nemško mesto prihaja kot papirnata favoritinja, ob tem bo naskakovala zgodovinsko tretjo zaporedno zmago na zaključnem turnirju, kar doslej ni uspelo še nobeni ekipi. Izbranci španskega strokovnjaka Carlosa Ortege imajo znanje in moč za uresničitev tega cilja, hkrati pa je v njihovem značaju tudi zmagovalna miselnost. Na vseh igralnih mestih so "dvojno" pokriti ter izjemno nevarni in učinkoviti iz vseh položajev. Delnice njihovih polfinalnih tekmecev so na rokometni borzi veliko manj vredne, a Katalonci se zavedajo kakovosti "severnjaško" obarvane zasedbe iz Magdeburga.