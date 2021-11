Lahko Đoković s Srbijo ustavi močne Ruse?

Slovenija v skupini I šele prihodnje leto

Slovenska reprezentanca je v tem pogledu v svetovni skupini II sredi septembra v Portorožu ugnala Paragvaj s 3:1 in se uvrstila v kvalifikacije za svetovno skupino I spomladi prihodnje leto. Tekmeci varovancev Grege Žemlje še niso znani.

So pa že dlje časa znane skupine na zaključnem turnirju. V skupini A se bodo merile reprezentance Španije, Rusije in Ekvadorja, v skupini B zadnja finalistka Kanada ter Kazahstan in Švedska. V skupini C bodo nastopale Francija, Velika Britanija in Češka, v skupini D Hrvaška, Avstralija in Madžarska, v skupini E še ZDA, Italija in Kolumbija, v skupini F pa nastopajo Srbija, Nemčija in Avstrija.