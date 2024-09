Lahko Gajser na zadnji stopnički sezone Pradu še vzame skupno zmago?

Tim Gajser se je prav pred zadnjo dirko znašel v neprijetnem položaju. Po povsem ponesrečeni dirki na Kitajskem, ko je po treh padcih v prvi vožnji skupno iztržil le sedmo mesto in le 26 točk, je namreč izgubil rdečo startno številko vodilnega. Zdaj je na prvem mestu Prado z 943 točkami, Gajser je drugi z 936. Teh sedem točk zaostanka na prvi pogled ni veliko, vendar je Španec v prednosti tudi zaradi več zmag v posameznih vožnjah (16-7). To pomeni, da bi Prado teoretično, tudi če bi bil v vseh treh vožnjah drugi za Gajserjem, osvojil naslov prvaka, ker bi se slovenski dirkač v tem primeru točkovno le izenačil z njim.

V španskem Cozarju, prizorišče leži kakšnih sto kilometrov južno od Madrida, bo za konec sezone na vrsti dirka za VN Kastilje La Manche. To bo že tretja dirka v tej državi po tistih v Intu Xanaduju in Lugu ter obenem še tretja priložnost za Jorgeja Prada , da izkoristi prednost domačega terena. Prvi dve je opravil stoodstotno, saj je na obeh španskih dirkah dobil vseh možnih 60 točk za zmago v kvalifikacijah in obe dobljeni vožnji.

"Težje je takrat, ko si spredaj. Sploh letos, ko sva Pradom precej izenačena, pri čemer prednost enega ali drugega nikoli ni bila zelo izrazita. Je pa res, da so pritiski in pričakovanja zelo veliki, saj imam do samega sebe zelo velike zahteve," je pred zadnjim odločilnim dejanjem na nedavni novinarski konferenci krovne zveze AMZS dejal Gajser.

Gajser mora tako v Španiji narediti vse, da bi vožnje končal čim višje in pred Pradom, obenem pa upati na kakšno napako domačega zvezdnika. Prado je vodil na začetku sezone do Maggiore, potem pa je kljub več zmagam na dirkah (dobil jih je deset) delal tudi več napak kot Gajser, tako da je Slovenec ostajal pred njim. A prednost se je konec poletja začela topiti, dokler ni največje napake v sezoni na Kitajskem naredil Gajser.

"Vsem se lahko zgodi napaka, saj smo vsi samo ljudje. Toda to je na žalost pač šport. Med mano, Pradom in Herlingsom so zelo majhne razlike, zato bo vsak start zelo pomemben," je o izenačenosti med tekmeci dejal Gajser. Čeprav bo dirka na španskih tleh, pa velike prednosti Prada Gajser vseeno ne pričakuje. Cozar je namreč novo prizorišče v koledarju SP. Prado je sicer, kot meni Gajser, na njej že vozil, a proga nima posebnosti, je trda in na takšne je navajen tudi doma v Sloveniji.

"Ne glede na to, kar se bo zgodilo v Španiji, moram ostati pozitiven in iti naprej. Sveta zagotovo ne bo konec. Vsekakor pa si želim osvojiti naslov svetovnega prvaka," je pred dirko napovedal Gajser. "Imel sem najboljši konec tedna, kar je bilo mogoče. A to je zdaj pozabljeno. Zdaj je pomembno, da imam rdečo številko in sedem točk naskoka, do konca pa je le še ena dirka. Položaj je sanjski, zadnja postaja je v Španiji in lahko bom šel na zmago," je za spletno stran organizatorja SP dejal Prado.