Lahko kdo sploh ta hip parira vročemu Razgatliogluja?

VN madžarske v razredu Superbike dosega vrelišče. Gre za osmo letošnje prizorišče v tem motociklističnem razredu. Sobota, ko so bile na vrsti kvalifikacije in skrajšana Superpole dirka, je bila povsem v znaku vročega Turka Topraka Razgatliogluja, ki na zadnjih dirkah nima prave konkurence in je tudi vodilni v prvenstvu. Nedelja ponuja skrajšano dirko, ob 14. uri pa še osrednjo preizkušnjo podaljšanega dirkaškega vikenda na tem novem prizorišču v koledarju razreda Superbike. Prenos dogajanja ves čas na VOYO.