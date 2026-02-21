Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Lahko v Avstraliji kdo prekriža načrte Nicoloja Bulege?

Phillip Island, 21. 02. 2026 20.45 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ž.Ž.
Nicolo Bulega

Italijanski dirkač razreda superbike Nicolo Bulega je bil veliki zmagovalec sobotnega dogajanja na avstralskem Phillip Islandu, suvereno je dobil tako kvalifikacije kot tudi prvo dirko uvodnega dirkaškega konca tedna. Tekmeci bodo imeli novo priložnost, da se mu skušajo zoperstaviti, že v nedeljo. Ob 2.55 bo na sporedu kvalifikacijska oziroma "superpole" dirka, ob 5.55 pa se bodo dirkači merili moči na drugi dirki. Prenos na VOYO.

SBK Avstralija
SBK Avstralija
FOTO: VOYO

Po zimskem premoru je novo sezono najbolje pripravljen pričakal lanski podprvak Nicolo Bulega. Italijan na avstralskem Phillip Islandu, ki ta konec gosti prvi letošnji dirkaški vikend, vsaj zaenkrat nima resne konkurence. 

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Daleč najboljši je bil že na prostih treningih, vlogo favorita pa nato najprej potrdil še na sobotnih kvalifikacijah. Prepričljivo si je pridirkal prvi startni položaj in za skoraj pol sekunde ugnal drugega Yarija Montello, tretji je bil Sam Lowes.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Bulega je dominanco potrdil tudi na sobotni prvi dirki. Vodstvo je prevzel že v prvem zavoju in ga ohranjal vse do konca, ciljno črto pa prečkal več kot pet sekund pred drugim Montello. Popoln dan za Ducati je s tretjim mestom dopolnim Lorenzo Baldassarri

"Zares uživam v dirkanju na Phillip Islandu," je po dirki priznaval Bulega. "Moj motocikel je deloval neverjetno. Lepo je zmagati na prvi dirki letošnje sezone, upajmo, da bomo tako tudi nadaljevali," je še dodal prepričljivi zmagovalec.

Nicolo Bulega
Nicolo Bulega
FOTO: Profimedia

Bulega je prvi favorit tudi za nedeljsko slavje. Dirkače na sklepni dan dirkaškega vikenda v Avstraliji ob 2.55 po našem času najprej čaka kvalifikacijska oziroma superpole dirka, nato pa se bodo tri ure kasneje pomerili še na drugi dirki. Obe preizkušnji bomo prenašali na VOYO.

superbike nicolo bulega yari montella lorenzo baldassarri

Alcaraz ekspresno do 26. lovorike v karieri

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Prebujanja
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543