Lahko v Avstraliji kdo prekriža načrte Nicoloja Bulege?

Po zimskem premoru je novo sezono najbolje pripravljen pričakal lanski podprvak Nicolo Bulega . Italijan na avstralskem Phillip Islandu, ki ta konec gosti prvi letošnji dirkaški vikend, vsaj zaenkrat nima resne konkurence.

Daleč najboljši je bil že na prostih treningih, vlogo favorita pa nato najprej potrdil še na sobotnih kvalifikacijah. Prepričljivo si je pridirkal prvi startni položaj in za skoraj pol sekunde ugnal drugega Yarija Montello , tretji je bil Sam Lowes .

Bulega je dominanco potrdil tudi na sobotni prvi dirki. Vodstvo je prevzel že v prvem zavoju in ga ohranjal vse do konca, ciljno črto pa prečkal več kot pet sekund pred drugim Montello. Popoln dan za Ducati je s tretjim mestom dopolnim Lorenzo Baldassarri.

"Zares uživam v dirkanju na Phillip Islandu," je po dirki priznaval Bulega. "Moj motocikel je deloval neverjetno. Lepo je zmagati na prvi dirki letošnje sezone, upajmo, da bomo tako tudi nadaljevali," je še dodal prepričljivi zmagovalec.