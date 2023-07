Lahko Razgatlioglu nadaljuje niz zmag?

Pred osmim dirkaškim vikendom sezone, ki ga gosti češki Most, se tako poraja le vprašanje, ali lahko Toprak Razgatlioglu nadaljuje niz zmag, ki ga je začel v Imoli, ali se bo Alvaro Bautista vrnil na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, kjer se je v prvi sezoni povsem udomačil. Izkušeni španski dirkač ima pred Razgatlioglujem še 70 točk prednosti, pred tretjim Andreo Locatellijem pa že kar 183 točk prednosti, kar pomeni, da se bosta do konca sezone za naslov prvaka borila le še Španec in Turek.